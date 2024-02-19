Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ'da işgalin sona ermesiyle kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ'da işgalin sona ermesiyle kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ\'da işgalin sona ermesiyle kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ'da işgalin sona ermesiyle birlikte bölgede kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresinin açıldığını belirtti. Erdoğan, bu fırsat penceresinin kapanmamasının çok önemli olduğunu vurguladı.

19.02.2024 16:53  Güncelleme: 16:54
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ'da işgalin sona ermesiyle bölgemizde kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldı. Bu fırsat penceresinin kapanmaması çok önemli"

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ'da işgalin sona ermesiyle kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ'da işgalin sona ermesiyle kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldı - Son Dakika
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