Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatarlarının haklarını savunmaya devam edecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatarlarının haklarını savunmaya devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatarlarının haklarını savunmaya devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırım Tatar Sürgünü'nün 80. yıl dönümünde, Kırım Tatarlarının haklarını her koşulda savunacaklarını belirtti. Türkiye olarak Kırım'da yaşayan ve işgal sonrasında bölgeden ayrılmak zorunda kalan Kırım Tatarlarının haklarını savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

18.05.2024 15:28
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak gerek Kırım'da yaşayan gerek işgal sonrasında bölgeden ayrılmak zorunda kalan Kırım Tatarlarının haklarını her hal ve şart altında savunmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Kırım Tatar Sürgünü'nün 80'inci yıl dönümü olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Kırım Tatarı kardeşlerimizi ana yurtlarından kopartan, bugün hala acısını kalbimizde hissettiğimiz büyük acılara neden olan bu elim hadiseyi hüzünle yad ediyor, hayatını kaybeden soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye olarak gerek Kırım'da yaşayan gerek işgal sonrasında bölgeden ayrılmak zorunda kalan Kırım Tatarlarının haklarını her hal ve şart altında savunmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

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