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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da

BUDAPEŞTE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Macaristan'a geldi.

Kırgızistan'daki temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Avrupalı liderlerin katılımıyla gerçekleştirilecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Macaristan temaslarında eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalacağı otelin çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.

Beşincisi düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde liderler Avrupa'nın karşı karşıya olduğu güvenlik sorunları, Ukrayna ve Orta Doğu'da savaş, düzensiz göç ve iktisadi güvenliğe ilişkin meseleleri görüşecek.

Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını üstlenen Macaristan'ın tarihinde ev sahipliği yapacağı en geniş çaplı diplomatik etkinlik olacak zirve, spor müsabakalarının yanı sıra konferans ve diplomatik toplantılara da ev sahipliği yapan Puskas Arena Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi ve bir gün sonra aynı yerde gerçekleştirilecek AB gayriresmi zirvesine 50'nin üzerinde delegasyon ve 45 ila 47 devlet veya hükümet başkanının katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvenin açılış oturumunda liderlere hitap etmesi ve zirve marjında Avrupalı liderlerle bir araya gelmesi öngörülüyor.