Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti."
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu'nu kabul etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?