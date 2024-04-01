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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin iradesi demokrasimizin galibidir - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin iradesi demokrasimizin galibidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır.

01.04.2024 00:39
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır. Sonuçlardan bağımsız olarak bu seçimin galibi demokrasimizdir, milli iradedir"

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

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