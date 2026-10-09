Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz." - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz."

Kaynak: AA
Recep Tayyip ErdoğanHaysiyetGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz." - Son Dakika
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