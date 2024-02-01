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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi-Finans Bakanı ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi-Finans Bakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi-Finans Bakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi-Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşme hakkında Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi-Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi' denildi.

01.02.2024 19:37
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi-Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi-Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi" denildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi-Finans Bakanı ile görüştü - Son Dakika
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