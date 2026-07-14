Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti - Son Dakika
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Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti

14.07.2026 11:05
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir'i kabul etti.

Ankara Havalimanı'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti - Son Dakika

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