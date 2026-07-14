Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir'i kabul etti.
Ankara Havalimanı'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.
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