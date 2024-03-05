Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i doğum günü dolayısıyla tebrik etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i doğum günü dolayısıyla tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i yeni yaşı dolayısıyla tebrik etti.

05.03.2024 13:40
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i yeni yaşı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic'i telefonla arayarak doğum gününü kutladı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i doğum günü dolayısıyla tebrik etti - Son Dakika

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