Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i doğum günü dolayısıyla tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i yeni yaşı dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic'i telefonla arayarak doğum gününü kutladı.
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Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri 5 milyon liralık altın ele geçirildi. Operasyon sonucunda çeşitli miktarlarda altın ve kaçakçılıkla ilişkili malzemeler de bulundu. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD'a bilgi sattıkları iddiasıyla aranan ve uluslararası casusluk faaliyetleri nedeniyle çökertilen hücrede, FETÖ üyeleri ve aktif memurların bulunduğu ortaya çıktı. Hücrenin hedef kişilere ait sırlara ulaşıp ulaşmadığı henüz bilinmiyor.
Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığı ile Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlı köyü mevkisinde define aramak için izinsiz kazı yapıldığını tespit etti. Bölgeye giden ekipler, E.K. (51), A.Ö. (50), H.D. (50) ve M.Ö'yü (45) gözaltına aldı. Operasyonda, kürek, kazma, jeneratör ve el feneri ele geçirdi.
Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Salihli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası işbirliğiyle Mersinli Mahallesindeki traktör sürücülerine kazaları önlemek ve gece görünürlüklerini artırmak amacıyla bilgilendirme yapıldı. Eğitim sonrasında traktör römorklarına reflektör, traktörlere de tepe lambası takıldı.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Küçük Kız Erkek Satranç müsabakaları Atatürk Spor Salonu'nda başladı. Şampiyonaya katılan minik sporcular, şahları çekerek şampiyonluk için mücadele edecek.
Darıca Belediyesi ile Gebze Ticaret Odası (GTO) işbirliğinde Darıca'ya kazandırılan sosyal market projesi için protokol imzalandı. İhtiyaç sahipleri ücretsiz olarak marketten alışveriş yapabilecek.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir fırında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Osman Tüşümel'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze, Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayda yaralanan şüpheli L.T'nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Seydişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü, 'Sağlıklı beslen, egzersiz yap, sağlıklı yaşa' konulu bilgilendirme semineri düzenledi. Programda katılımcılara sağlıklı beslenmenin faydaları ve obezite hakkında bilgilendirme yapıldı. Diyetisyen Canan Aksoy, obezitenin yol açtığı sağlık sorunları ve korunma yolları hakkında bilgi verdi. Program sonunda katılımcıların beden kitle endeksi ölçümleri yapıldı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Konya'nın Beyşehir ilçesinde öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelerek, onların fikirlerini alıp bakanlık politikalarını revize etmeye çalıştıklarını belirtti. Tekin, ayrıca yerel yönetimlerin, belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının da eğitimde desteklerini beklediklerini ifade etti.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Denizli İl Müdürlüğü işbirliğiyle 16 ilçede 563 çiftçinin 7 bin dekar alanda toprakla buluşturacağı 70 ton nohut tohumu desteği veriyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 36 şüpheli gözaltına alınırken, şu ana kadar 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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