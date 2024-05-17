Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım kredisi desteğiyle 1,2 milyon çiftçi desteklendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, tarım kredisi desteğiyle 1,2 milyon çiftçinin desteklendiğini belirtti. Bu kredilerden yararlanan çiftçi sayısının 1,2 milyonu aştığını ifade eden Erdoğan, tarım sektörünün gelişimi için yapılan çalışmalara devam edileceğini vurguladı.
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18.05.2024 03:29:52. #1.11#
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