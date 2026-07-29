Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Terörsüz Türkiye süreci menzile vardığında, analar başlarını yastığa gönül huzuruyla koymakla kalmayacak ülkemiz ağır ekonomik faturadan kurtulmuş olacaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Terörsüz Türkiye süreci menzile vardığında, analar başlarını yastığa gönül huzuruyla koymakla kalmayacak ülkemiz ağır ekonomik faturadan kurtulmuş olacaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye süreci menzile vardığında, analar başlarını yastığa gönül huzuruyla koymakla kalmayacak ülkemiz ağır ekonomik faturadan kurtulmuş olacaktır"
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan:'Terörsüz Türkiye süreci menzile vardığında, analar başlarını yastığa gönül huzuruyla koymakla kalmayacak ülkemiz ağır ekonomik faturadan kurtulmuş olacaktır' - Son Dakika