Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün yok edilmesi, Irak'la hayata geçirmeyi planladığımız Kalkınma Yolu Projesi için de önemlidir - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün yok edilmesi, Irak'la hayata geçirmeyi planladığımız Kalkınma Yolu Projesi için de önemlidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün yok edilmesi, Irak\'la hayata geçirmeyi planladığımız Kalkınma Yolu Projesi için de önemlidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörün yok edilmesinin sadece güvenlik açısından değil, aynı zamanda Türkiye'nin Irak ile hayata geçirmeyi planladığı Kalkınma Yolu Projesi için de büyük önem taşıdığını belirtti.

12.02.2024 19:05  Güncelleme: 19:09
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün yok edilmesi, Irak'la hayata geçirmeyi planladığımız Kalkınma Yolu Projesi için de önemlidir"

Kaynak: AA

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Irak, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün yok edilmesi, Irak'la hayata geçirmeyi planladığımız Kalkınma Yolu Projesi için de önemlidir - Son Dakika


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