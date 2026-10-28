Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesinde, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasında diplomatik sürecin canlandırılması ve savaşın sona erdirilmesi için yapılan çalışmalara destek vermeye hazır olduğunu belirtti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesinde, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasında diplomatik sürecin canlandırılması ve savaşın sona erdirilmesi için yapılan çalışmalara destek vermeye hazır olduğunu belirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesinde, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasında diplomatik sürecin canlandırılması ve savaşın sona erdirilmesi için yapılan çalışmalara destek vermeye hazır olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesinde, Türkiye'nin Ukrayna- Rusya arasında diplomatik sürecin canlandırılması ve savaşın sona erdirilmesi için yapılan çalışmalara destek vermeye hazır olduğunu belirtti
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
28.10.2026 22:59:28. #.0.3#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesinde, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasında diplomatik sürecin canlandırılması ve savaşın sona erdirilmesi için yapılan çalışmalara destek vermeye hazır olduğunu belirtti - Son Dakika
SON DAKİKA : Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesinde, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasında diplomatik sürecin canlandırılması ve savaşın sona erdirilmesi için yapılan çalışmalara destek vermeye hazır olduğunu belirtti - Son Dakika