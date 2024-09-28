Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 21 yılda Türkiye'nin yıllık ortalama yüzde 5,4'lük büyüme kaydettiğini belirtti. Bu performans sayesinde Türkiye'nin satın alma gücü paritesine göre 11. sıraya yükseldiğini vurguladı. Ekonomik başarıları ve hedefleri hakkında bilgi verdi.
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29.09.2024 05:22:43. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan: Türkiye Ekonomisi Yıllık %5,4 Büyüdü - Son Dakika
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