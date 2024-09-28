Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlar için öncü destinasyonlardan biri haline geldiğini belirtti. Yatırım ortamının iyileştirildiğini ve ekonomik büyüme hedeflerinin güçlendiğini dile getiren Erdoğan, uluslararası yatırımcıları ülkemize davet etti.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
29.09.2024 09:21:00. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Yatırımların Merkezi Oluyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?