Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin gelecekle ilgili büyük hedeflerini kovalamak dışında bir seçeneği yoktur. Çünkü vazgeçersek ülkemiz altın değerinde yıllarını kaybeder"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin gelecekle ilgili büyük hedeflerini kovalamak dışında bir seçeneği yoktur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin gelecekle ilgili büyük hedeflerini kovalamak dışında bir seçeneği yoktur. Çünkü vazgeçersek ülkemiz altın değerinde yıllarını kaybeder"
Kaynak: AA
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