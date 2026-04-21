Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kiro'yu külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Kiro, merdivenlerde Türk ve Yeni Zelanda bayrakları önünde tokalaşarak fotoğraf çektirdi.
Yeni Zelanda Genel Valisi Kiro, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker." diyerek selamladı.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Genel Valisi Kiro'yu kabul etti - Son Dakika
