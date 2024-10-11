Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'daki temaslarını tamamlayarak İstanbul'a geldi.

11.10.2024 21:17
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'daki temaslarını tamamlayarak İstanbul'a geldi.

"TUR" uçağıyla saat 20.35'te Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de yurda döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü - Son Dakika

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