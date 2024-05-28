Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu iktisadi teşebbüslerinde kadro ve pozisyon değişiklikleri yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu iktisadi teşebbüslerinde kadro ve pozisyon değişiklikleri yapıldı

Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu iktisadi teşebbüslerinde kadro ve pozisyon değişiklikleri yapıldı

Cumhurbaşkanı Kararı ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü gibi kamu iktisadi teşebbüslerinde bazı kadrolar ve pozisyonlar iptal edildi ve yeni kadrolar ihdas edildi.

28.05.2024 01:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Kararı'yla bazı kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıklarında kadro ve pozisyon iptali ve ihdasları yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi'nde bazı kadrolar ile pozisyonlar iptal ve ihdas edildi, bazılarında değişiklik yapıldı.

Kaynak: ANKA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları, Toprak Mahsulleri Ofisi, Devlet Demiryolları, Et ve Süt Kurumu, Türkiye, Kamu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu iktisadi teşebbüslerinde kadro ve pozisyon değişiklikleri yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:58 Kılıçdaroğlu’ndan emeklilere yönelik çok konuşulacak sözler: Yan kardeşim Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere yönelik çok konuşulacak sözler: Yan kardeşim
22:06 Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde İstiklal Marşı’na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı
22:04 2028’de Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Sinan Oğan’ı sadece 48 kişi dinledi 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Sinan Oğan'ı sadece 48 kişi dinledi
19:58 Sinan Ateş cinayetinde dosyadan el çektirilen savcının istediği araçların PTS kayıtları ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinde dosyadan el çektirilen savcının istediği araçların PTS kayıtları ortaya çıktı
19:53 Netanyahu’dan masum bebeklerin diri diri yandığı katliama skandal yorum: Trajik hata Netanyahu'dan masum bebeklerin diri diri yandığı katliama skandal yorum: Trajik hata
00:57 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım sözleri: Seçimi kazanırsa elimden gelen desteği vereceğim Ali Koç'tan Aziz Yıldırım sözleri: Seçimi kazanırsa elimden gelen desteği vereceğim
00:17 AB’den Türkiye’deki Suriyeliler için 1 milyar avroluk destek AB'den Türkiye'deki Suriyeliler için 1 milyar avroluk destek
00:15 Durgun tavırlarıyla dikkat çekmişti Kerem’den veda eder gibi açıklama Durgun tavırlarıyla dikkat çekmişti! Kerem'den veda eder gibi açıklama
23:57 Galatasaraylı Hakim Ziyech, şampiyonluk kutlamalarında Filistin’i unutmadı Galatasaraylı Hakim Ziyech, şampiyonluk kutlamalarında Filistin'i unutmadı
23:44 İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto
23:32 Komedyen Doğu Demirkol açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin’e bağışlayacak Komedyen Doğu Demirkol açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacak
23:30 Yine yaptı yapacağını Icardi’den geceye damga vuran ’’Fener ağlama’’ performansı Yine yaptı yapacağını! Icardi'den geceye damga vuran ''Fener ağlama'' performansı
23:03 Fenerbahçelileri çıldırtmaya devam ediyor Icardi’den Dzeko’ya salvo Fenerbahçelileri çıldırtmaya devam ediyor! Icardi'den Dzeko'ya salvo
22:37 Rams Park’ta tarihi anlar Şampiyon Galatasaray, 2 Kupa birden kaldırdı Rams Park'ta tarihi anlar! Şampiyon Galatasaray, 2 Kupa birden kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 03:00:35. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu iktisadi teşebbüslerinde kadro ve pozisyon değişiklikleri yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement