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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'deki sel felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'deki sel felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC\'deki sel felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin Gazimağusa, İskele ve Girne bölgelerinde meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KKTC'li kardeşlerinin yanında olduklarını ve tüm imkanlarla destek verdiklerini belirtti.

31.01.2024 00:17  Güncelleme: 00:18
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin Gazimağusa, İskele ve Girne bölgelerinde sel felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"KKTC'de Gazimağusa, İskele ve Girne bölgelerinde etkili olan yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketinden etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm imkanlarımızla KKTC'li kardeşlerimizin yanındayız. Rabb'im hepimizi her türlü afetten korusun."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'deki sel felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu - Son Dakika
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