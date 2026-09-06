Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Savaşın enflasyona etkisini Merkez Bankası 7 puan hesapladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savaşın enflasyon üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerinin Merkez Bankası tarafından yaklaşık 7 puan olarak hesaplandığını açıkladı. Bu etki, fiyat istikrarı sağlanırken ekonomik politikaların belirlenmesinde önemli bir veri olarak değerlendiriliyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Merkez Bankamıza göre savaşın enflasyon üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkileri yaklaşık 7 puan olarak hesaplanmıştır"
Kaynak: AA
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