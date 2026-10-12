Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, piyasa yatırımını suç gibi gösterenleri uyardı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, piyasa yatırımını suç gibi gösterenleri uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, piyasalara gölge düşürülmemesi ve buralara yapılan yatırımın suç gibi gösterilmemesi çağrısında bulundu. Yılmaz, bunu yapanların ülkeye zarar vereceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Hiçkimse bu piyasalara gölge düşürmesin. Buralara yapılan yatırımı sanki suçmuş gibi göstermesin. Bunu yapanlar bu ülkeye zarar verirler"
Kaynak: AA
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