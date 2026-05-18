Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası'ndan Konser

18.05.2026 17:55
19 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, geleneksel müzikle konser verecek.

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser verecek.

Cumhurbaşkanlığı tarafından kurulan, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen ve Türk Telekom tarafından desteklenen Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, geleneksel müziği ve çalgıları yaşatarak gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Bu kapsamda genel direktörlüğünü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, akademik koordinatörlüğünü Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Kurtaslan'ın üstlendiği, şefliğini CSO sanatçısı Atay Bağcı, koro şefliğini Prof. Dr. Ahter Destan, Türk müziği koro şefliğini öğretim görevlisi Esin Doğan'ın yaptığı Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, yarınki konserinde Türk sanat müziği, Türk halk müziği, klasik ve popüler müziğin en sevilen eserlerinden oluşan bir repertuvar sunacak.

Konser öncesinde prova sürecinden geçen çocuklar, 19 Mayıs coşkusunu sahneye taşımak için hazırlıklarını tamamladı.

Çocukların hayatına dokunacak sosyal bir proje"

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu çalışmalarına ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, projenin çıkış noktasının yalnızca sanatsal bir çalışma ortaya koymak değil, çocukların hayatına dokunacak sosyal bir proje oluşturmak olduğunu belirtti.

Projenin çocukların ruhsal, duygusal, zihinsel, bireysel ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediğini aktaran Alptekin, bunun, çocukların davranışlarına ve iletişim biçimlerine de yansıdığını gözlemlediklerini kaydetti.

Sanatın ve özellikle müziğin çocuk gelişiminde önemli bir araç olduğuna işaret eden Alptekin, "Çocuklar burada birlikte yaşamayı, ahenk içinde hareket etmeyi, birbirlerini dinlemeyi, duymayı, toplumsal düzen içinde sevgi ve barış diliyle var olmayı öğreniyorlar." ifadelerini kullandı.

Alptekin, projenin geleneksel müziği yaşatmanın ötesinde çocukların gelişimine, toplumsal hayata kazandırılmasına ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Koroda yer alan çocuklar da yarınki konser için heyecanlı ve mutlu olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Müzik, Yaşam, Son Dakika

