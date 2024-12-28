Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Kaldırıldı

(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırılarak, yerine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği oluşturuldu. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından kaldırılmıştı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırılarak yerine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği oluşturuldu.
1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde geçin 'İdari İşler Başkanı" ibareleri "Genel Sekreter"; "İdari İşler Başkanlığının" ibaresi "Genel Sekreterliğinin"; ve "İdari İşler Başkanlığının" ibaresi "Genel Sekreterliğin" şeklinde değiştirildi.
Parlamenter sistemin önemli birimlerinden olan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle birlikte kaldırılmıştı.
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