Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz Milletin Zaferi Paneli

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "15 Temmuz Milletin Zaferi Paneli" düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndaki panelin açılışında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun, birer konuşma yaptı.

"Uluslararası Hukuk Perspektifinde 15 Temmuz" başlıklı ilk oturumun moderatörü Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, 15 Temmuz'da şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Darbe girişimini önleyen vatandaşların önemine değinen Akgün, "O gece onlar bu fedakarlığı göstermeselerdi, biz bugün belki iç savaşa girmiş, dibe vurmuş, Suriyelileşmiş bir Türkiye ile karşı karşıya olabilirdik. İstenen buydu. 15 Temmuz'da hesaplanamayan şey, Cumhurbaşkanımızın liderliği ve halkın aktör olarak siyasete girmiş olması. Türkiye'de darbe yapmayı düşünecek birinin hesap etmesi gereken faktör, halkın bu konudaki duruşu ve halkın direniş repertuvarının oluşmuş olmasıdır." diye konuştu.

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ufuk Ayhan da, 17-25 Aralık sürecinin ardından akademide yeniden yapılandırmaya gidildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün toplam amir sayımız 23 bin 993. Bunun 19 bin 426'sı yeni katılan amirler. 2013 başında oturup konuştuğumuzda 19 bin 500 amir vardı, yani bu demektir ki yüzde 75-80 oranında 35-40 yıllık birikim, 15 Temmuz süreciyle birlikte ihraç oldu. Son 10 yılda yüzde 80 yenilenen bir amir kadrosuna ulaştık. 142 bin yeni memur atandı. 272 bin memurdan bahsediyoruz emniyet teşkilatında ki yüzde 46'sı yenilendi. Genel toplama baktığımızda, şu anda 192 bin 693 yeni personel, genel toplam ise 326 bin kişi. Bu demektir ki yüzde 57'lik bir yenilikle karşılaştık. Aslında çok ciddi bir yıkım. Dünyada bunun bir örneği de yok. Aslında yepyeni bir teşkilat kuruldu, aslında çok ciddi bir kayba uğradı."

"Bu topraklar bize emanet olarak bırakıldı"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İcra Kurulu Vekili ve Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Dr. Recep Erdem Erkul da konuşmasında, "Ekonomi ve demokrasinin geliştiği ülkelerde önemli üç başlık var. Hukuk, istikrar ve güven. Biz darbe girişimi sonrası dönemlerde bu üç başlığı ön plana alarak yabancı muhataplarımıza süreci anlatmaya başladık." diye konuştu.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da milletin darbeyi önlediğini vurgulayarak, "Bizim için ölüm bir bitiş değil var oluş anlayışı ile tankların üzerine çıktılar, kurşunların üstüne yiğitçe gittiler. Bu coğrafyada dünyaya gelmişiz. Bu topraklar bize miras olarak bırakılmadı, emanet olarak bırakıldı. Ülkemizde darbe olmaması için her şeyden öte birbirimizi çok sevmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli İstihbarat Akademisi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yenal Göksun, 15 Temmuz gecesinde yaşananların arşivlenmesi ve daha sonraki araştırmalar için tarihe not olarak düşülmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Milletin direniş göstererek üstüne düşen görevi yerine getirdiğini belirten Göksun, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen sonrasında Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyine düzenlediği operasyonlarla FETÖ'nün "ordu zayıfladı" propagandasını kırarak terör koridorunu ortadan kaldırdığını dile getirdi.

Göksun, "Burada devlet ve güvenlik bürokrasisi FETÖ ile mücadelede üzerine düşen görevi yerine getirmiş gözüküyor." dedi.