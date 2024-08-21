Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Ahlat'ta Gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Ahlat'ta Gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Ahlat\'ta Gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlamalarına hazırlanan Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilecek. Ahlat'ta, 23-26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 25 Ağustos'ta gerçekleşecek olan toplantı, ilk kez Ahlat'ta yapılacak.

21.08.2024 18:06
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlamalarına hazırlanan Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirileceği öğrenildi.

Ahlat'ta, 23-26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü kutlanacak. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının da AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 25 Ağustos'ta, ilk kez Ahlat'ta yapılacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl da bazı bakanlarla birlikte Ahlat'ta Malazgirt Zaferi kutlama etkinliklerine katılmıştı.

Kaynak: ANKA

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