Cumhurbaşkanlığı Teşkilatında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre 158 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bakanlıklara bağlı birçok birimde değişikliklere gidildi.
Bazı birimlerin isim, görev kapsamı ve yetkilerine ilişkin düzenlemenin yapıldığı kararla bakan sözcülüğü, genel müdür yardımcılığı gibi birçok pozisyonun görev kapsamları da detaylandırıldı.
Karara göre, Dışişleri Bakanlığı'nda Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanı ve Tercüme Dairesi Başkanı kadrosu iptal edilirken 7 genel müdür ve 24 genel müdür yardımcısı kadrosu ihdas edildi.
Turizm Bakanlığı'nda ise Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü kadrosu iptal edildi, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü kadrosu ihdas edildi.
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Zonguldak Alaplı'da Kadir Gecesi dolayısıyla Merkez Camii'nde Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler yoğunluk oluşturdu. Teravih namazının ardından Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i ilçe halkına gösterildi. Ziyaretçiler, Sakal-ı Şerif'e dokunarak dualar okudu ve fotoğraf çekmeye çalıştı. Vatandaşlar, Sakal-ı Şerif'i görebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde şarjda bırakılan elektrikli bisiklet patladı ve yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Üsküdar'da düzenlenen Kadir Gecesi programında Şüheda Camisi'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, dualar, ilahi ve kasideler seslendirildi. Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde gösterildi. Şehit aileleri ve gazilerin davet edildiği manevi bir atmosferde gerçekleşen programda cami avlusunda kandil şekeri ikram edildi.
Malatya'da, Kadir Gecesi dolayısıyla Kernek Karagözlüler Camii'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Camiyi dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim dinledi, namaz kılıp dua etti. Müezzinler ise izdiham yaşanmaması için vatandaşları sıra halinde ziyaret etmeleri konusunda uyardı.
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