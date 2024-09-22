Cumhurbaşkanlığına 2023'te 8.5 Milyar Lira Ödenek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığına 2023'te 8.5 Milyar Lira Ödenek

Cumhurbaşkanlığına 2023\'te 8.5 Milyar Lira Ödenek

Sayıştay raporuna göre, Cumhurbaşkanlığı'na 2023'te 2.9 milyar lira daha fazla ödenek tahsis edildi.

22.09.2024 10:45
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Haber: Melis Yıldırım

(ANKARA) - Sayıştay'ın 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı denetim raporuna göre;  2022 yılında yıl sonu ödeneği toplam 5 milyar 614 milyon 842 bin 260 lira olan Cumhurbaşkanlığı'na 2023 yılında toplam 8 milyar 477 milyon 645 bin 900 lira ödenek tahsis edildi. 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı'nın faaliyet gideri 9 milyar 565 milyon 656 bin 331 lira 30 kuruş olurken, yıl içindeki faaliyet net geliri 165 milyon 994 bin 858 lira 30 kuruş oldu. Raporda, "Yıl sonu dönem olumsuz faaliyet sonucu 9 milyar 399 milyon 661 bin 473 liradır" denildi.

Sayıştay'ın 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Denetim Raporu yayınlandı. Rapordaki verilere göre; 2022 yılında 3 milyar 890 milyon 381 bin lira ödenek tahsis edilen ve  yıl sonu ödeneği 5 milyar 614 milyon 842 bin 260 lira olan Cumhurbaşkanlığı'na, 2023 yılında 7 milyar 277 milyon 296 bin lira ödenek tahsis edildi. Yıl içinde yapılan eklemeyle toplam bütçe 8 milyar 477 milyon 645 bin 900 liraya çıkarılırken bunun 7 milyar 857 milyon 511 bin 494 lira 72 kuruşu harcandı. Cumhurbaşkanlığına, 2023 yılında bir önceki yıla göre, 2 milyar 862 milyon 803 bin 640 lira daha fazla ödenek tahsis edildi.

2023 yılında Cumhurbaşkanlığı'nın faaliyet gideri 9 milyar 565 milyon 656 bin 331 lira 30 kuruş olurken, yıl içindeki faaliyet net geliri 165 milyon 994 bin 858 lira 30 kuruş oldu. Raporda, "Yıl sonu dönem olumsuz faaliyet sonucu 9 milyar 399 milyon 661 bin 473 liradır" denildi.

Öte yandan, 2023 yılı bütçesi ile yıl içerisinde 147 milyon 164 bin 977 lira 32 kuruş bütçe geliri elde edilirken, buna karşılıki 7 milyar 857 milyon 511 bin 494 lira 72 kuruş bütçe gideri yapıldı.

Denetim görüşüne göre, "Cumhurbaşkanlığı'nın 2023 yılına ilişkin belirtilen mali rapor ve tabloların tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine" varıldı.

Kaynak: ANKA

Sayıştay, Son Dakika

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