Cumhuriyet Coşkusu Çekmeköy'de Yaşandı

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(İSTANBUL)- Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği Cumhuriyet'in 101. yılına özel kutlamaların kapanışında Haluk Levent sahne aldı. Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Haluk Levent'le birlikte sahnede türkü söyledi.

Cumhuriyet'in 101. yılı Çekmeköy'de büyük bir heyecanla kutlandı. Çekmeköy Belediyesi'nin organize ettiği etkinliklerde binlerce vatandaş buluşup Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadı. Gün boyu devam eden etkinlikler, Haluk Levent konseriyle sona erdi.

Taşdelen Atabey Caddesi üzerinde kurulan alanda binlerce vatandaş, konser için buluştu. Yoğun katılımın olduğu alanın tamamen dolduğu konserde Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Haluk Levent'e çiçek takdim etti. Çiçek takdimi sonrası Başkan Orhan Çerkez ve Haluk Levent, "Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım" şarkısını söyledi.

Konser öncesi fener olayı ve dans gösterisi

Konser öncesinde Taşdelen Meydanı'nda toplanan vatandaşlar bando ekibinin çaldığı Cumhuriyet marşlarını söyleyerek, konser alanına geldi. Başkan Orhan Çerkez de vatandaşlarla yürüyerek marşlara eşlik etti. Alanı dolduran vatandaşlar, konser öncesinde "Destanların Dansı" gösterisiyle unutmayacakları bir akşam yaşadılar.

"Cumhuriyet'in getirdiği özgürlük, demokrasi ne kadar güzel bir şey"

Programda konuşan Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Ben öncelikle Cumhuriyet'imizin 101'inci yıl dönümünü kutluyorum. Çekmeköy 30 yıldır böyle coşku görmemişti. Cumhuriyet'in getirdiği özgürlük, demokrasi ne kadar güzel bir şey. Hiç kimse rahatsız olmasın, herkes mutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet diyorum. Cumhuriyet'i kurup bizlere hediye eden Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı, tüm silah arkadaşlarını, tüm şehitleri saygı ve minnetle anıyorum. Biz yaşadıkça, gençler yaşadıkça Cumhuriyet ilelebet sürüp gidecek. Nasıl havaya, güneşe ihtiyacımız varsa biz özgürlük olmadan da yaşayamayız. Tüm komşularımızın ve ülkemizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum" dedi.