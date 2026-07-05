Cunda Adası Ortunç mevkisindeki çam ağaçları ile kaplı ormanda, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı 3 araç ve 8 kişilik ekip sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, 1,5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalar sürerken; yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Cunda Adası'nda Orman Yangını - Son Dakika
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