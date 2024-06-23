11.00 - Gazeteci-yazar Cüneyt Arcayürek, vefatının 9. yılında Gölbaşı'ndaki mezarı başında anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)
22.00 - 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda son maçlar oynanıyor. İsviçre- Almanya ve İskoçya- Macaristan karşılaşmaları yapılacak. (FRANKFURT/ STUTTGART)
- Büyük şehirlerde bayram tatili dönüş trafiği takip ediliyor.
Anka Haber Ajansı iyi günler diler...
Son Dakika › Güncel › Cüneyt Arcayürek'in vefatının 9. yılında anma töreni düzenlenecek - Son Dakika
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