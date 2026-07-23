Cüneyt Erenoğlu ÜAK Başkanı Oldu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu'nun, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığı görevine getirildiği bildirildi.

ÇOMÜ'den yapılan açıklamaya göre, ÜAK Başkanlığı tarafından ÇOMÜ Rektörlüğüne gönderilen resmi yazı ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca Prof. Dr. Erenoğlu'na başkanlık görevi tevdi edildi.

Açıklamada, Cüneyt Erenoğlu'nun başkanlık görevini 1 Ağustos 2026-31 Temmuz 2027 tarihleri arasında yürüteceği kaydedildi.