Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

MANİSA'nın Salihli ilçesinde Sultan Gürel Gök (55), tartıştığı eşi Himmet Gök (62) tarafından 5 bıçak darbesiyle öldürüldü. Sultan Gürel Gök'ün kendisini darbeden eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı, olayın da bu nedenle çıkan tartışmada yaşandığı belirtildi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Salihli ilçesi Yörük Mahallesi 385 Sokak'taki bir evde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne evde bıçakla yaralanan bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 5 yerinden bıçaklanan Sultan Gürel Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olaya ilişkin kadının eşi Himmet Gök'ü gözaltına aldı. Himmet Gök'ün emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtildi.

KORUMA KARARI ALDIRMIŞ

Yaklaşık bir hafta önce eşinin kendisini darbettiği gerekçesiyle şikayetçi olan Sultan Gürel Gök'ün, bunun üzerine Himmet Gök hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi. Bu karara sinirlenen Himmet Gök'ün eve geldiği ve çıkan tartışmada eşini öldürdüğü ifade edildi.

Hikmet Gök'ün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.