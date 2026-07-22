Emekli Aylıkları Artıyor

TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı, 'Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı, 'Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerinin 1'er dakikalık söz talepleri, grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmeleri ve grup başkanvekillerinin TBMM Başkanlığına sunduğu önergelerin ardından teklife geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

'BU KADAR ÇOK KANUNUN TORBA YASA İÇERİSİNDE GÖRÜŞÜLMESİ YASAMA KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR'

Teklifin tümü üzerine Yeni Yol grubu adına söz alan Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, "İstihdam desteklerinden kamu personel rejimine, kültür politikalarından siber güvenliğe, ulaştırma mevzuatından sosyal güvenliğe kadar birbirleriyle doğrudan bağlantısı olmayan 22 farklı kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamede değişiklik öngören torba kanun teklifinin görüşmelerine başlıyoruz. Bu kadar çok kanun ve kanun hükmünde kararnamenin bir torba yasa içerisinde görüşülmesi elbette ki yasama kalitesini düşürüyor, böyle bir kanun yapma tekniği yok. Yasama kalitesinin düştüğünü buradaki herkes gibi AK Parti Grubu da biliyor. Halkın sorunlarına çözüm olacak kanunları çıkarmak isteyen, kaliteli bir yasama faaliyeti yürütmek isteyen bir iktidar getirdiği tekliflerin enine boyuna tartışılmasını ister ama halkın sorunlarını çözmek için değil de halka yük getiren kanun maddeleri getiren veya birilerinin rantı için kanun maddeleri getiren bir iktidar kanun maddelerini torbaya doldurur, bir an önce alelacele komisyondan ve Parlamentodan geçirmeye çalışır" ifadelerini kullandı.

'EMEKLİLERİN YÜZDE 80'İNİ AÇLIK SINIRIN ALTINDA'

İYİ Parti grubu adına söz alan Samsun Milletvekili Erhan Usta, Rusya'nın inşasını sürdürdüğü Akkuyu Santrali ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Parayı bunlara veriyorsun ama emekliye vermiyorsun. Emeklinin durumunu, mağduriyetini anlatmanın gereği yok. 35 bin lira civarında bir açlık sınırı varken en düşük emekli maaşı 23 bin 552 liraya çıkartılıyor, açlık sınırının yaklaşık 12 bin 500 lira altında. Bunu alan sadece birkaç emekli mi, değil. 5,1 milyon emekli en düşüğünden maaş alıyor. Bunun bir tık üzerinde alanlar emeklilerin zaten yüzde 80'ini kapsıyor. Dolayısıyla emeklilerin yüzde 80'inin açlık sınırının altında olduğu bir ülkede emekliye vermediğiniz parayı Ruslara çatır çatır veriyorsunuz, yediriyorsunuz; bu, kabul edilebilir bir şey değildir. Bu, demokrasi de değildir; bu, devlet yönetimi de değildir. En düşük emekli maaşı önemli ama en düşük emekli maaşı kadar önemli olan diğer husus da nedir, bütün emekli maaşlarının artırılmasıdır. Sadece en düşük emekli maaşı üzerinden de gidemeyiz. O zaman yüksek prim niye yatırdı insanlar?" diye konuştu.

'TÜRKİYE DÜSTURUYLA HAREKET EDİYORUZ'

Teklifin pek çok alanda değişiklik içerdiğini ifade eden MHP İstanbul Milletvekili Faruk Aksu, "Siber güvenlik, eğitim, enerji, imalat sanayisi ve turizm sektörlerine, personel rejimine, kültür ve sanata, ihale ve ulaştırma mevzuatına, PTT personeline, mahalli idarelere, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize yönelik düzenlemeler içermektedir. Birçok kamu hizmet alanını ve ekonomik sektörleri ilgilendiren, bu yönüyle de geniş kesimleri etkileyen bir niteliğe sahiptir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak vatandaşlarımızın talep ve beklentilerinin karşılanmasını ve toplumsal sorunların kalıcı çözümlere kavuşturulmasını siyasetin öncelikli konusu olarak görüyoruz. Huzur ve refahın artırılmasını, ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasını, uluslararası sistemde etkili, ekonomik ve siyasi olarak güçlü olmasını hedefliyoruz. Her meselede, 'Önce ülkem ve milletim' diyor, 'Her şeyden önce Türkiye' düsturuyla hareket ediyoruz" dedi.

'EMEKLİLERE GELDİĞİNDE BÜTÇE DİSİPLİNİ HATIRLANMAYA BAŞLANIYOR'

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ise iktidarın teklifle emeklileri açlığa mahkum etmeyi sürdürdüğünü kaydederek, "Türk-İş'in en son araştırmasında açlık sınırı 35 bini aşmış, yoksulluk sınırı 120 bine dayanmış ama 5 milyon emekliden beklediğimiz ne? 20 bin lira gibi bir açlık sınırının ancak yarısına gelen bir aylıkla yaşamını sürdürmeye zorlanmaları, şimdi onu da 20 binden 23 bine çıkaracaklar. Kamusal kaynaklar garanti ödemeleri olduğu zaman bulunuyor, vergi aflarına ve muafiyetlere bulunuyor, büyük sermaye gruplarına aktarılıyor ama sıra emekçilere, emeklilere geldiğinde nedense birden bire bütçe disiplini hatırlanmaya başlanıyor. Nedenini biliyoruz, iktidarın politik tercihi bu" değerlendirmesinde bulundu.

'EMEKLİMİZİ MAĞDUR ETMEYE DEVAM EDİYORSUNUZ'

En düşük emekliği aylığına ilişkin maddeye yönelik değerlendirmelerde bulunan CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, şöyle devam etti;

"Öncelikle bu teklif ettiğiniz paranın alım gücü nedir, esasen onu konuşmak lazım. 23 bin 552 TL'ye çıkardığınızda emeklimiz rahatlıyor mu, emeklimiz kirasını ödeyebiliyor mu, çarşıya pazara gittiğinde rahatlıkla alışverişini yapabiliyor mu ya da birçok ihtiyacını karşılayabiliyor mu, bayramlar geldiğinde torunlarına cep harçlığı verebiliyor mu? Esas buna bakmak lazım. Enflasyon karşısında her gün eriyen bu emekli maaşı 23 bin 552 TL'ye çıksa da emeklinin hiçbir derdini karşılayacak durumda değildir. Emeklimizi mağdur etmeye devam ediyorsunuz. Her fırsatta emekli maaşıyla ilgili önerimizin en az asgari ücret olduğunu söylüyoruz. Şimdi, her yılbaşı geldiğinde, her temmuz geldiğinde bu ücretle ilgili düzenleme yapacağınıza buna bir kere karar verelim, 'asgari ücret' diyelim emekli de ne alacağını bilsin değerli arkadaşlar. Bu belirsizlikten emekliyi kurtaralım."

GENEL KURUL KAPANDI

Ardından Meclis Başkanvekili Adan, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlandığını belirtti. Adan, birleşimi 22 Temmuz Çarşamba günü toplanmak üzere kapattı.