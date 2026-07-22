İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak - Son Dakika
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İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak

İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak
22.07.2026 21:58
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İran Meclis Başkanı Galibaf, ABD'ye resti çekti. Petrol satışlarından elde edilen gelire dikkat çeken Galibaf, Hürmüz'den asla vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Bu savaşın denklemi açık: ya hep ya hiç. Bizim petrol satmadığımız bir bölgede hiç kimse petrol satamayacak." ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise, "Savunma doktrinimiz net: Göze göz, dişe diş" sözleriyle ABD'yi tehdit etti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ile çatışmalara ilişkin, "Bu savaşın denklemi açık: ya hep ya hiç. Bizim petrol satmadığımız bir bölgede hiç kimse petrol satamayacak" dedi.

"HÜRMÜZ'ÜN GÜVENLİĞİ ABD BÖLGEDEN ÇEKİLİRSE MÜMKÜN OLUR"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ile İran arasındaki çatışmalara ilişkin açıklama yaparak, savaşın gidişatına ilişkin değerlendirmede bulundu. Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu savaşın denklemi açık: ya hep ya hiç. Bizim petrol satmadığımız bir bölgede hiç kimse petrol satamayacak. Güvenliğimiz sağlanmadığı takdirde hiçbir altyapı güvende olmayacak ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ancak Amerikan güçlerinin bölgeden çekilmesiyle mümkün olacak" ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı, "Boğazın savaş öncesi şartlara dönmeyeceğini birçok kez söyledik" dedi.

"GÖZE GÖZ, DİŞE DİŞ"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, desteğin türü ne olursa olsun, ABD’nin olası saldırılarında katkısı bulunan tarafların meşru hedefler olarak kabul edileceğini söyledi.

ABD’nin İran’a yönelik tehditlerinin ardından Erakçi ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

"Savunma doktrinimiz net: Göze göz, dişe diş." ifadesini kullanan Erakçi, "İran'a karşı herhangi bir saldırganlık, altyapımız dahil, güçlü ve kararlı bir yanıt vermemizi zorunlu kılacak." uyarısında bulundu.

Erakçi, ABD’nin olası saldırılarına ilişkin de "Böyle bir saldırganlığa katkıda bulunanlar, desteğin türü ne olursa olsun, meşru hedefler olarak kabul edilecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Kzk Kzk :
    Avrupa batar, enerji devi Çin'de olaya dahil olur, 0 0 Yanıtla
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