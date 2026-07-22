Hava aniden karardı, İstanbul'u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hava aniden karardı, İstanbul'u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

22.07.2026 19:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına, özellikle Avrupa Yakası'nda günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda yürümekte güçlük çeken vatandaşlar, havanın aniden kararmasıyla birlikte ortaya çıkan fırtınada zor anlar yaşarken, birçok ilçede ağaçlar araçların üzerine devrildi, bazı binaların çatıları ise şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Kentteki havalimanlarına iniş yapmaya çalışan bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından fırtına akşam saatlerinde İstanbul genelinde etkisini arttırdı.

ÖZELLİKLE AVRUPA YAKASI’NI ESİR ALDI

Silivri, Esenyurt, Küçükçekmece, Kağıthane, Başakşehir, Avcılar, Arnavutköy başta olmak üzere kentin birçok ilçesinde fırtına etkili oldu.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ, BİNALAR GÖZDEN KAYBOLDU

Küçükçekmece, Sarıyer, Gaziosmanpaşa, Sefaköy, Büyükçekmece ve Başakşehir'de rüzgarın etkisiyle oluşan toz bulutu nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü. Sürücüler trafikte araçlarıyla kontrollü ilerlerken, yüksek katlı binaların üst katları gözden kayboldu.

CADDE VE SOKAKLARDA YAKALANANLAR YÜRÜYEMEDİ

Fırtınaya hazırlıksız bir şekilde cadde ve sokaklarda yakalanan bazı vatandaşların yürümekte zorluk çektiği görüldü.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ÇATILAR UÇTU

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi ile Esenler Oruç Reis Mahallesi'nde kuvvetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı uçtu. Bahçelievler Kocasinan Mahallesi ile Beyoğlu Okmeydanı'nda çatıdan kopan parçalar rüzgarın etkisiyle sokağa savruldu.

Bahçelievler Çavuşpaşa Caddesi'nde devrilen ağaç, park halindeki bir motosiklet ile otomobilde hasara neden oldu. Esenyurt'taki Kozapark Sitesi'nde de kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binada hasar oluştu.

DENİZE GİREN VATANDAŞLAR KIYIDAN KAÇARAK UZAKLAŞTI

Beykoz Burunbahçe'de denize giren vatandaşlar şiddetli rüzgarın etkili olmasıyla beraber kaçarak kıyıdan uzaklaştı. Sahilde bulunan seyyar satıcılarda ise çıkan kum fırtınası nedeniyle zor anlar yaşadı.

UÇAKLAR İNİŞ YAPAMADI

Şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapmaya çalışan bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

İstanbul, Fırtına, Fırtına, Gündem, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika İstanbul Hava aniden karardı, İstanbul'u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafasını defalarca kamyonet kasasına vurup kendisini bayılttı Kafasını defalarca kamyonet kasasına vurup kendisini bayılttı
Aksaray’da çoban köpeğini satırla katleden cani kıskıvrak yakalandı Aksaray'da çoban köpeğini satırla katleden cani kıskıvrak yakalandı
Washington Post: İran’daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor Washington Post: İran'daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor
Dilovası fabrika yangını davasında sanık: Vergi ödeyemez duruma düştüm Dilovası fabrika yangını davasında sanık: Vergi ödeyemez duruma düştüm
Aydın’da yanan tekneden denize atlayan 2 kişi kurtarıldı Aydın'da yanan tekneden denize atlayan 2 kişi kurtarıldı
Pendik’te otomobil dereye düştü kaza kamerada Pendik'te otomobil dereye düştü; kaza kamerada
Büyükçekmece’de özel eğitim kurumunda çocuğa şiddete uygulayan öğretmen tutuklandı Büyükçekmece'de özel eğitim kurumunda çocuğa şiddete uygulayan öğretmen tutuklandı
Yılan, bahçeye inen adamın ayağına saldırdı Yılan, bahçeye inen adamın ayağına saldırdı
Ali Koç Fenerbahçe’yi yalnız bırakmadı Yanındaki isme dikkat Ali Koç Fenerbahçe'yi yalnız bırakmadı! Yanındaki isme dikkat
Polonyalı gazeteciden küstahça yorum Türkler için söylediğine tepki yağıyor Polonyalı gazeteciden küstahça yorum! Türkler için söylediğine tepki yağıyor
Yer yerinden oynayacak Arda Turan’a Türkiye’den olay teklif Yer yerinden oynayacak! Arda Turan'a Türkiye'den olay teklif
Mauro Icardi, Beşiktaş’a haber yolladı: Size gelmek istiyorum Mauro Icardi, Beşiktaş'a haber yolladı: Size gelmek istiyorum

18:40
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter’in savunmaları aynı
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter'in savunmaları aynı
17:26
Muğla’nın Fethiye ilçesinde orman yangını Tahliyeler başladı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını! Tahliyeler başladı
17:25
CHP’de 4 il başkanı daha görevden alındı
CHP'de 4 il başkanı daha görevden alındı
17:10
Almalı mı satmalı mı İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
16:34
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede
16:23
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok
16:11
Trump gittikçe sertleşiyor İran’a yeni tehdit
Trump gittikçe sertleşiyor! İran'a yeni tehdit
15:44
Ardahan’a veda eden Vali Mehmet Fatih Çiçekli’den çok konuşulacak sözler
Ardahan'a veda eden Vali Mehmet Fatih Çiçekli'den çok konuşulacak sözler
15:06
CHP resmen bölünüyor Bir ilin vekili daha tarafını belli etti
CHP resmen bölünüyor! Bir ilin vekili daha tarafını belli etti
14:04
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
13:41
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
12:53
Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye’nin başkentinden
Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 19:34:24. #7.12#
SON DAKİKA: Hava aniden karardı, İstanbul'u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.