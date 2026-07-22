Martılara falçatayla saldıran kişi yakalandı! Bakın kim çıktı - Son Dakika
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Martılara falçatayla saldıran kişi yakalandı! Bakın kim çıktı

Martılara falçatayla saldıran kişi yakalandı! Bakın kim çıktı
22.07.2026 07:13
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Üsküdar'da falçatayla martıların kanat ve bacaklarını kıran şüpheli yakalandı. Şahsın, Bangladeş uyruklu olduğu ve Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edildi. Hakkında idari işlem uygulanan şüpheli, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine sevk edildi.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde martılara falçatayla işkence yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen olayda yeni bir gelişme yaşandı. Güvenlik güçleri tarafından yakalanan şüphelinin Bangladeş uyruklu olduğu ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Edinilen bilgilere göre, Üsküdar'da martıların bacaklarını ve kanatlarını kırdığı öne sürülen engelli şahıs ekipler tarafından yakalandı. Yapılan incelemede şüphelinin Bangladeş uyruklu olduğu belirlendi.

YASA DIŞI YOLLARLA GİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Şahsın kimlik ve göçmenlik durumuna ilişkin yapılan kontrollerde Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edildi.

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE SEVK EDİLDİ

Yakalanan şüpheli hakkında idari işlem uygulanırken, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine sevk edildi.

OLAY TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Üsküdar'da bir martının ağır yaralandığını gösteren görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Paylaşımlarda martının kanatlarının kırıldığı ve arka bacaklarının zarar gördüğü öne sürülmüş, çok sayıda hayvansever sorumlunun bulunarak gerekli işlemlerin yapılmasını istemişti.

İstanbul, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Üsküdar Martılara falçatayla saldıran kişi yakalandı! Bakın kim çıktı - Son Dakika

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