Hegseth: İran Savaşı 37,5 Milyar Dolar Maliyette - Son Dakika
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Hegseth: İran Savaşı 37,5 Milyar Dolar Maliyette

22.07.2026 03:17
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ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran savaşı için ek bütçe talep etti, maliyet 37,5 milyar dolara ulaştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'la süren savaşın maliyetinin 37 buçuk milyar dolara ulaştığını belirterek, savunma bakanlığının ek bütçeye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'un (ABD Savunma Bakanlığı) ek bütçe talebi konusunda ABD Senatosu Ödenekler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı. Hegseth, İran savaşının ABD'ye maliyetinin sorulması üzerine, "Bugün itibarıyla 37 buçuk milyar dolar" bilgisini paylaştı. Hegseth, bu rakamın 30 Eylül'e kadarki öngörülen maliyetleri de kapsadığını söyledi. Pentagon'un ek bütçe talebinin bir gereklilik olduğunun altını çizen Hegseth, "Bildiğiniz üzere, cesur ve hızlı adımlar atılması gereken tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz. 2026 mali yılına yönelik ek bütçe talebinin nedeni de budur" değerlendirmesinde bulundu. Söz konusu ek bütçeyi "Pentagon'un acil ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gerekli ve acil bir kaynak takviyesi" olarak nitelendiren Hegseth, "Ayrıca farklı bir dönemden geçiyoruz. Teknoloji, işlem gücü, yapay zeka, otonom sistemler ve uzay alanlarındaki kritik yatırımları hemen yapmazsak, bunları halihazırda yapan düşmanlarımız bizi geride bırakabilir" şeklinde konuştu. Hegseth, gerekli fonların sağlanmaması durumunda askeri personel maaşlarının ödenemeyebileceği ve ABD ordusunun hayati operasyonlarını kesintisiz olarak devam ettirme kabiliyetinin risk altına girebileceği uyarısında bulundu.

Hegseth: "Trump, başkomutan olarak övgüyü hak ediyor"

ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimine İran savaşı konusunda yöneltilen eleştirilere de yanıt veren Hegseth, "Trump'ın başkomutan olarak İran'ın ABD'yi tehdit edebilecek nükleer silahlara sahip olmasını engelleme cesaretini gösterdiği için övgüyü hak ettiğini" söyledi. Irak ve Afganistan savaşlarına değinen Hegseth, Trump'ın politikasının "bir daha asla o tür aptalca savaşlara girmemek" olduğunu ve bu nedenle ABD'nin "İran toplumunu yeniden şekillendirmeye" çalışmadığını vurguladı. Hegseth, bunun yerine ABD'nin "gerçekçi bir şekilde ve 'Önce Amerika' anlayışıyla" İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellediğini ifade etti. Hegseth, "Başkan Trump seçim kampanyasını savaşları farklı bir şekilde yürütme vaadi üzerine kurmuştu ve biz de büyük ölçüde bunu yapıyoruz" dedi.

"Çekilirsek, İran Hürmüz Boğazı'nda kendi iradesini dayatmaya çalışırdı"

Hegseth, "İran limanlarına uygulanan ablukanın sona erdirilmesi ve ABD birliklerinin eve dönmesi durumunda bunun sonuçları ne olurdu?" şeklindeki bir soruya ise, "Muhtemel sonuç, dünyanın hoşuna gitmeyecek şekilde Hürmüz Boğazı'nda kendi iradelerini dayatmaya çalışmaları olurdu" yanıtını verdi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Politika, Ekonomi, Savunma, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Hegseth: İran Savaşı 37,5 Milyar Dolar Maliyette - Son Dakika

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