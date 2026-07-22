Yeni Parti ne zaman kuruluyor? Özgür Özel tarih verdi - Son Dakika
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Yeni Parti ne zaman kuruluyor? Özgür Özel tarih verdi

Yeni Parti ne zaman kuruluyor? Özgür Özel tarih verdi
22.07.2026 19:50
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CHP'den ayrılacak olan Özgür Özel, Yeni Parti'nin ne zaman kurulacağını açıkladı. Özel, partinin siyasi kuruluşunun ağustos-eylül ayında milletle birlikte yapılacağını ve ardından yeni partiye katılacaklarını söyledi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Partinin siyasi kuruluşunu milletimiz ile birlikte ağustos-eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte yeni partimize katılacağız." dedi.

"KURULUŞ AĞUSTOS-EYLÜL'DE"

Özel, CHP'li bazı milletvekilleriyle Çankaya'daki bir otelde düzenlenen toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Bir yandan da CHP'yi terk etmiyormuşsunuz. Parti meclis üyelerinin bazıları, CHP'de kalacakmış. Olası bir kararda yeni partiden CHP'ye bir dönüş olur mu?" sorusu üzerine Özel, "Partinin teknik kurulunu milletvekillerimizle yapıyoruz. Partinin siyasi kuruluşunu milletimiz ile birlikte ağustos-eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte yeni partimize katılacağız." ifadelerini kullandı.

"VAKTİ GELMİŞ BİR VEDANIN HÜZNÜ"

Öte yandan CHP'de istinaf kararı sonrası yaşanan yönetim düğümünün ardından yollarını ayırma kararı alan Özgür Özel, dün TBMM'de son kez CHP grup kürsüsünden seslenmişti. Yaşadıkları süreci "vakti gelmiş bir veda" olarak nitelendiren Özel şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım. Bugün bu salonun atmosferinden de, uğradığımız o büyük haksızlıklardan sonra daralıp çıktığımız sokaklarda kurduğumuz diyaloglarla... Tüm il başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın mahallelerinde, ailelerimizin akşam sohbetlerinde bu memlekette bir şeylerin değiştiğini, bir şeylerin yeniden kurulduğunu görüyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeni Parti ne zaman kuruluyor? Özgür Özel tarih verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Fikret Karaslan Fikret Karaslan:
    Parti ismi yanlış HIRSIZLARIN parisi daha Uygun 0 0 Yanıtla
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