Zeydan Karalar'dan Özgür Özel'e soğuk duş: CHP'de kalacağım - Son Dakika
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Zeydan Karalar'dan Özgür Özel'e soğuk duş: CHP'de kalacağım

Zeydan Karalar\'dan Özgür Özel\'e soğuk duş: CHP\'de kalacağım
22.07.2026 06:42
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İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Özgür Özel'in kuracağını açıkladığı yeni partiye katılmayacağını belirterek, "CHP'de kalacağım. 54 yıllık CHP'liyim" dedi. Karalar, siyasi mücadelesini Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında sürdüreceğini ifade etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Özgür Özel'in kuracağını açıkladığı yeni partiye katılmayacağını belirtti. Karalar, siyasi mücadelesini Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında sürdüreceğini söyledi.

"CHP'DE KALACAĞIM"

Gazeteci Hilal Köylü'ye konuşan Karalar, "Yeni Parti'ye geçecek misiniz?" sorusuna, "CHP'de kalacağım. 54 yıllık CHP'liyim. Benim isimlerle işim yok. Mücadele, Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olan CHP'de sürdürülmeli." yanıtını verdi.

Karalar, daha önce altı ayı aşan tutukluluk sürecinin ardından tahliye edilmiş, bu süreçte tahliyesi için verdiği destek nedeniyle Özgür Özel'e birçok kez teşekkür etmişti.

ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİYİ DUYURDU

Yeni partinin kuruluş sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Özgür Özel, seçilmiş il başkanları, Parti Meclisi, MYK ve milletvekilleriyle bir araya geldiklerini belirtti. Teknik işlemlerin tamamlanmasının ardından yeni partinin resmen kurulacağını söyleyen Özel, kurulacak partinin TBMM'de açık ara farkla ana muhalefet partisi olacağını savundu.

İLK İSTİFA MURAT BAKAN'DAN

Özel'in açıklamalarının ardından ilk istifa haberi Murat Bakan'dan geldi. İzmir Milletvekili ve genel başkan yardımcılığı görevini yürüten Bakan'ın yeni parti sürecinde CHP'den ayrılan ilk milletvekili olduğu belirtildi.

E-DEVLET'TE YOĞUNLUK YAŞANDI

Yeni parti açıklamasının ardından CHP üyeliğinden ayrılmak isteyen vatandaşların e-Devlet üzerinden yaptığı işlemlerde yoğunluk oluştu. Parti üyeliği sonlandırma hizmetinde yaşanan yoğunluk nedeniyle sistemde erişim sorunları yaşandığı ifade edildi.

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