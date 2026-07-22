Polatlı\'da dev etçil çekirge şaşkınlığı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde son günlerde boyutları ve çıkardıkları dikkat çekici seslerle vatandaşların ilgisini çeken dev etçil çekirgeler görülmeye başlandı.

Latince adı Saga ephippigera olan ve halk arasında "etçil çekirge" olarak bilinen tür, normalde tarım arazileri, çayırlıklar ve ormanlık alanlarda yaşamını sürdürüyor. Ancak son günlerde Polatlı'nın farklı noktalarında, özellikle yerleşim alanlarına yakın bölgelerde de görülmesi dikkat çekti. Son olarak Gümüşyaka Mahallesi'nde görüntülenen etçil çekirge, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Boyutuyla şaşkınlık oluşturan çekirge, sosyal medyada da ilgi gördü.

Uzmanlara göre Saga ephippigera, insanlara saldıran bir tür değil. Aksine zararlı böcekler ve diğer küçük canlılarla beslenerek doğal dengenin korunmasına katkı sağlıyor. Nadir görülen bu türün görülmesi, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, vatandaşların bu tür canlılara zarar vermemesi ve doğal yaşamın korunmasına katkı sağlaması gerektiğini belirtiyor. - ANKARA