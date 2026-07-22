İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen dev operasyon ve soruşturma kapsamında tutuklanan dernek kurucusu sanatçı Haluk Levent’in 9 milyondan fazla takipçisi bulunan sosyal medya hesabı erişime engellendi. Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı ise son operasyonlarla birlikte 27’ye yükseldi.
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Haluk Levent hakkında yeni bir adli karar uygulandı. Soruşturma süresince sosyal medya hesabı için verilen erişim engeli kararının ardından Levent’in X (eski adıyla Twitter) platformundaki 9 milyonu aşkın takipçili resmi hesabına erişim sağlayan kullanıcılar, "Hesap erişime engellendi" uyarısıyla karşılaştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada şüphelilere; “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kara para aklamak”, “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” ve “Dernekler Kanunu’na muhalefet” suçlamaları yöneltiliyor.
Hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda çarpıcı detaylar ortaya çıkarıldı. İncelemelerde:
Soruşturma süresince İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve polis ekipleri tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla başta olmak üzere birden fazla ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Atılan bu adımlarla birlikte soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 27’ye yükselirken, derneğin ve soruşturmada adı geçen bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulması kararı uygulandı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Haluk Levent’in hesabı erişime engellendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?