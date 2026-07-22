Haluk Levent’in hesabı erişime engellendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen dev operasyon ve soruşturma kapsamında tutuklanan dernek kurucusu sanatçı Haluk Levent’in 9 milyondan fazla takipçisi bulunan sosyal medya hesabı erişime engellendi. Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı ise son operasyonlarla birlikte 27’ye yükseldi.

MİLYONLUK HESAP KAPATILDI

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Haluk Levent hakkında yeni bir adli karar uygulandı. Soruşturma süresince sosyal medya hesabı için verilen erişim engeli kararının ardından Levent’in X (eski adıyla Twitter) platformundaki 9 milyonu aşkın takipçili resmi hesabına erişim sağlayan kullanıcılar, "Hesap erişime engellendi" uyarısıyla karşılaştı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ VE AĞIR SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada şüphelilere; “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kara para aklamak”, “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” ve “Dernekler Kanunu’na muhalefet” suçlamaları yöneltiliyor.

MASAK RAPORU VE TEKNİK TAKİP İNCELEMELERİ

Hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda çarpıcı detaylar ortaya çıkarıldı. İncelemelerde:

Şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu,

Kendi aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirdikleri,

Şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve büyük mali kayıplar yaşadıkları,

Kısa süre içerisinde zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi yaptıkları tespit edildi.

DALGA DALGA OPERASYONLAR

Soruşturma süresince İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve polis ekipleri tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla başta olmak üzere birden fazla ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

İlk Dalga: 12 Temmuz’da aralarında Haluk Levent’in de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Devam eden çalışmalarda 9 kişi daha yakalandı. Adliyeye sevk edilen 25 kişiden, Haluk Levent’in de aralarında yer aldığı 14 şüpheli tutuklandı, 11 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Jandarma Operasyonu: 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si adliyeye sevk edildi; 4’ü tutuklanırken 8’i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Son Gözaltılar: Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen son operasyonda, aralarında Oğuzhan Uğur’un da bulunduğu 9 şüpheli daha tutuklandı.

Atılan bu adımlarla birlikte soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 27’ye yükselirken, derneğin ve soruşturmada adı geçen bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulması kararı uygulandı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.