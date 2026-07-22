Marmaris'te atık sorunu: Kurallara uymak sorumluluktur - Son Dakika
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Marmaris'te atık sorunu: Kurallara uymak sorumluluktur

Marmaris\'te atık sorunu: Kurallara uymak sorumluluktur
22.07.2026 10:51  Güncelleme: 10:52
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Marmaris Belediyesi, bahçe atıkları ve molozların gelişigüzel sokağa bırakılmasının temizlik hizmetlerini aksattığını ve turizm imajını zedelediğini belirterek, vatandaşlara kurallara uyma çağrısı yaptı.

Marmaris Belediyesi, tüm uyarı ve denetimlere rağmen bahçe atıkları, moloz ve eski eşyaların gelişigüzel sokağa bırakılmasının temizlik hizmetlerini aksattığını ve kentin turizm imajını zedelediğini belirterek, "Kurallara uymak bir tercih değil, sorumluluktur" çağrısını yineledi.

BUNU YAPMALARI YASAKLANMIŞTI AMA...

Marmaris Belediyesi'nin geçtiğimiz Ekim ayında başlattığı uygulamayla eski mobilya, bahçe atıkları ve moloz gibi evsel nitelik taşımayan atıkların rastgele sokağa bırakılması yasaklanmış, bu atıkların belirlenen günlerde belediye ekipleri tarafından toplanmasına başlanmıştı. Kaçak dökümlerin önüne geçmek için birçok noktada kamera sistemi devreye alınırken, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağı da duyurulmuştu. 

Marmaris'te atık sorunu: Kurallara uymak sorumluluktur

KENTİN TURİZM KİMLİĞİNE GÖLGE DÜŞTÜ

Ancak tüm önlemlere rağmen bazı vatandaşlar kuralları hiçe saymayı sürdürüyor. Özellikle bahçe budama atıkları ve eski ev eşyaları gelişigüzel kaldırımlara, konteynerlerin yanına ve boş alanlara bırakılıyor. Yaz sezonunda yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Marmaris'te ortaya çıkan bu manzara, Marmaris'te yaşayanların hayat kalitesini etkilerken, kentin turizm kimliğine gölge düşürüyor. 

Marmaris'te atık sorunu: Kurallara uymak sorumluluktur

Sevgi Yolu gibi en yoğun noktalarda bile koltuk, yatak ve çeşitli ev eşyalarının atılması "Marmaris'e bu görüntü yakışmıyor" yorumlarına neden oluyor. Bahçe atıkları ve eski ev eşyalarıyla çevresi adeta çöplüğe dönen konteynerlerin içi de bu atıklarla dolunca, vatandaşlar günlük evsel çöplerini konteynerlere atamayarak dışarı bırakmak zorunda kalıyor. Bu sorumsuz davranış hem görüntü kirliliğine hem de çevre ve halk sağlığı açısından ciddi sorunlara yol açıyor.

Marmaris'te atık sorunu: Kurallara uymak sorumluluktur

TEMİZLİK HİZMETLERİ AKSIYOR

Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, belirlenen günler dışında çıkarılan bahçe atıklarının kent genelinde ciddi bir sorun oluşturduğunu belirterek, tüm uyarılara rağmen kurallara uyulmamasının temizlik hizmetlerini aksattığını ifade etti. Marmaris Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Sadece konteyner kenarlarına değil, maalesef buldukları her boş alana atık bırakılıyor. Oluşan yoğunluk nedeniyle diğer bölgelerden araç ve personel kaydırmak zorunda kalıyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor ancak bilinçsiz davranışlar nedeniyle bu yükün altından kalkmak her geçen gün daha da zorlaşıyor" ifadeleri yer aldı.

Marmaris'te atık sorunu: Kurallara uymak sorumluluktur

"KURALLARA UYMAK TERCİH DEĞİL, SORUMLULUKTUR"

Marmaris'in temiz kalmasının sadece belediyenin değil, herkesin sorumluluğu olduğunu vurgulayarak vatandaşlara bir kez daha çağrıda bulunan Marmaris Belediyesi, "Biz Marmaris'i her şartta temizleriz. Ancak birkaç kişinin sorumsuzluğu yüzünden hem kamu kaynakları boşa harcanıyor hem de kentimizin turizm imajı zarar görüyor. Kurallara uymak bir tercih değil, sorumluluktur. Marmaris hepimizin; lütfen sahip çıkalım. Bu tarz davranışta olan kişileri uyaralım" ifadesini kullandı.

Marmaris'te atık sorunu: Kurallara uymak sorumluluktur
Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Marmaris'te atık sorunu: Kurallara uymak sorumluluktur - Son Dakika

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