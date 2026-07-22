Oğuzhan Uğur'un 2017'de "hırsızlık" suçundan işlem gördüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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Oğuzhan Uğur'un 2017'de "hırsızlık" suçundan işlem gördüğü ortaya çıktı

22.07.2026 10:58
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Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Oğuzhan Uğur'un, 2017'de "hırsızlık" suçundan işlem gördüğü ancak dosyanın takipsizlikle sonuçlandığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Oğuzhan Uğur'un, "hırsızlık" suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında tutuklanan Oğuzhan Uğur'un UYAP kaydında hırsızlık suçlaması olduğu ve dosyanın takipsizlik ile sonuçlandığı ortaya çıktı.

"HIRSIZLIK" SUÇUNDAN SORUŞTURMA GEÇİRMİŞ

Oğuzhan Uğur hakkındaki "hırsızlık" suçlamasının, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapıldığı ve başsavcılıkta 2017 yılına ait çıkan kayıtta "elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık" suçundan işlem bulunduğu, dosyanın ise takipsizlikle sonuçlandığı bilgisine ulaşıldı.

AHBAP SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Ahbap soruşturmasında aralarında tutuklanan Haluk Levent'in de bulunduğu şüphelilere yönelik, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamaları yöneltiliyor.

İkinci dalga operasyonda tutuklanan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu şüphelilere ise "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "kara para aklama" suçlamaları yöneltiliyor.

Kaynak: İHA

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, Oğuzhan Uğur, Haluk Levent, Hırsızlık, Ahbap, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oğuzhan Uğur'un 2017'de 'hırsızlık' suçundan işlem gördüğü ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oğuzhan Uğur'un 2017'de "hırsızlık" suçundan işlem gördüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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