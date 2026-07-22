Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi... - Son Dakika
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Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...

22.07.2026 12:32
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Usta oyuncu Tuncel Kurtiz'in Kaz Dağları’ndaki kabrini ziyaret eden meslektaşı Nail Kırmızıgül, mezarın son haline sitem etti. Ziyaretçilerin ve mezarlık alanının durumunu eleştiren Kırmızıgül, "Burayı seküler türbesine dönüştürmüşler. Tuncel Kurtiz böyle olacağını bilseydi vasiyetine 'Yapmayın' derdi" sözleriyle dikkat çekti.

2013 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Tuncel Kurtiz’in Kaz Dağları'ndaki mezarını ziyaret eden oyuncu Nail Kırmızıgül, kabrin mevcut durumuna tepki gösterdi. Mezarlığın son halini eleştiren Kırmızıgül, "Burayı bir seküler türbesine dönüştürmüşler. Tuncel Kurtiz böyle olacağını bilseydi vasiyetine 'Yapmayın' derdi" ifadelerini kullandı.

VASİYETİ ÜZERİNE ÇAMLIBEL KÖYÜ’NE DEFNEDİLMİŞTİ

27 Eylül 2013 tarihinde 77 yaşında İstanbul Etiler'deki evinde yaşamını yitiren Türk tiyatro ve sinemasının dev ismi Tuncel Kurtiz, kendi vasiyeti doğrultusunda Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Kaz Dağları eteklerinde bulunan Çamlıbel Köyü Mezarlığı’na defnedilmişti. Her yıl çok sayıda seveni tarafından ziyaret edilen usta oyuncunun mezarı, son olarak meslektaşı Nail Kırmızıgül’ün ziyaretine ev sahipliği yaptı.

"TUNCEL KURTİZ BİLSEYDİ 'YAPMAYIN' DERDİ"

Kabir ziyaretinde karşılaştığı manzarayı değerlendiren oyuncu Nail Kırmızıgül, alanın özgün yapısından uzaklaştığını ima ederek sitemde bulundu. Ziyaretçilerin ve mezarın düzenlenme şeklinin Kurtiz’in sade kişiliğiyle bağdaşmadığını savunan Kırmızıgül, şu ifadeleri kullandı: "Seküler türbesine dönüştürmüşler. Tuncel Kurtiz, böyle olacağını bilseydi vasiyetine 'Yapmayın' derdi."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU 

Gözlerden uzak ve doğayla iç içe bir mezar istediği bilinen merhum sanatçının kabriyle ilgili Kırmızıgül’ün yaptığı bu yorum, kısa sürede sosyal medyada ve sanat camiasında geniş yankı uyandırdı.

Nail Kırmızıgül, Tuncel Kurtiz, Kaz Dağı, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Demirtas null Demirtas null:
    okuduğunu anlamayana ne denir bilmem. Adam zaten sade bir mezar istemiş, ama ziyaretçiler abartmış diyor, Kurtizin isteğinin çok uzağında diyor 1 0 Yanıtla
  • aykut koçak aykut koçak:
    kenan imirzalının bir mezar yaptıracak kadar parası yok muymuş 0 1 Yanıtla
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