Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı

22.07.2026 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Özel'in "Yeni partiyi kuruyoruz" açıklamasının yankıları sürerken Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu. Haberler.com ekranlarına konuk olan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Dedetaş'ın "Baba ocağı" CHP çatısı altında siyaset yapmaya devam edeceğini ifade etti.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Toplantısı'nda veda etmek üzere kürsüye çıktı. Özel, "Yeni partimizi milletimizin seçtiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Açık ara farkla ana muhalefet partisi oluyoruz." dedi. Bu sözlere Kılıçdaroğlu cephesinden ilk yanıt CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den geldi.

TEKİN: BUNDAN SONRA KİMSE BİZİ SUSTURAMAZ 

Haberler.com stüdyosunda Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan Tekin yeni parti ilanıyla ilgili, "Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olacak. Partinin kurumsal kimliğine zarar ziyan gelmesin diye hep suskun kaldık ama bundan sonra kimse bizi susturamaz" ifadelerini kullandı.

Bomba iddia: İşte <a class='keyword-sd' href='/sinem-dedetas/' title='Sinem Dedetaş'>Sinem Dedetaş</a>'ın yeni parti için kararı

"ÜSKÜDAR, KARTAL, SARIYER, BEŞİKTAŞ..."

Açıklamasının devamında "Herkesin çok merak ettiği, ilk kez burada ifade edeceğim" diyen Tekin, "Beylikdüzü Belediyesi partisinde kalacak mesela. Örneğin yine Üsküdar, Kartal, Sarıyer, Beşiktaş, Beyoğlu… Yani hemen hemen bütün belediyelerimiz Cumhuriyet Halk Partisi baba ocağında yoluna devam edecektir" şeklinde konuştu.

Bomba iddia: İşte <a class='keyword-sd' href='/sinem-dedetas/' title='Sinem Dedetaş'>Sinem Dedetaş</a>'ın yeni parti için kararı

İMAMOĞLU'NUN YOL ARKADAŞIYDI 

Gürsel Tekin'in saydığı isimler arasında en çok dikkat çeken Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş oldu. Ekrem İmamoğlu'nun yakın yol arkadaşlarından biri olan Dedetaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'de siyasete devam edecek olmasının seçmen kitlesinde nasıl karşılık bulacağı merak konusu... 

Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı

ZEYDAN KARALAR "KATILMAYACAĞIM" DEDİ 

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Özgür Özel'in kuracağını açıkladığı yeni partiye katılmayacağını belirtti. Gazeteci Hilal Köylü'ye konuşan Karalar, "Yeni Parti'ye geçecek misiniz?" sorusuna, "CHP'de kalacağım. 54 yıllık CHP'liyim. Benim isimlerle işim yok. Mücadele, Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olan CHP'de sürdürülmeli." yanıtını verdi.

İNAN GÜNEY DE "CHP" DEDİ 

Görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, tahliye olduktan sonra yaptığı açıklamada "Ben hayatım boyunca siyasi kimliğini açık yaşamış bir insanım Sayın Başkanım. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir üyesiyim, bir neferiyim. Siyasi faaliyetlerim açıktır, meşrudur, herkesin gözü önündedir. Beyoğlu ilçesinde 45 mahallede genci, yaşlısı, kadını, erkeği beni gördü mü bir örgüt görmüş kadar olur; ama o örgütün adı Cumhuriyet Halk Partisi örgütüdür" demişti. 

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Sinem Dedetaş, Sinem Dedetaş, Gürsel Tekin, Özgür Özel, Politika, İstanbul, Siyaset, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    İnsan bazen istemeden'de olsa yanlış yapabilir yanlış yollara girebilir önemli olan yanlıştan dönmek. 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi
TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek
İstanbul’da yolda yürüyen kadının ensesine vurup kaçtı İstanbul'da yolda yürüyen kadının ensesine vurup kaçtı
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı
Avrupa kadrosu bildirildi Beşiktaş’ta Trossard kararı Avrupa kadrosu bildirildi! Beşiktaş'ta Trossard kararı
Paredes işte şimdi yandı FIFA’dan soruşturma Paredes işte şimdi yandı! FIFA'dan soruşturma
Özgür Özel’in yeni parti açıklaması sonrası CHP’den ilk milletvekili istifası Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'den ilk milletvekili istifası
Umut Altaş’ın eski patronu JASAT’a anlattı Eski valiyle ilgili vahim iddia Umut Altaş'ın eski patronu JASAT'a anlattı! Eski valiyle ilgili vahim iddia
Nuri Şahin’den büyük kıyak Fenerbahçe’ye transfer yapıyor Nuri Şahin'den büyük kıyak! Fenerbahçe'ye transfer yapıyor
Görüntüler İstanbul’un yanı başından Her yeri istila ettiler Görüntüler İstanbul'un yanı başından! Her yeri istila ettiler
Ev hapsi ile tahliye edilen şarkıcı Yusuf Güney günah çıkarttı: Çok hatalar yaptım Ev hapsi ile tahliye edilen şarkıcı Yusuf Güney günah çıkarttı: Çok hatalar yaptım
Özgür Özel’in yeni parti ilanına Gürsel Tekin’den ilk yorum Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum

12:57
Ankara’daki helikopter kazasından acı haber
Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
12:32
Tuncel Kurtiz’in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
12:04
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
11:34
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş’ın aylık kazancı
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı
11:21
Haluk Levent’in hesabı erişime engellendi
Haluk Levent’in hesabı erişime engellendi
11:17
3 yaşındaki Leyla’nın ölümünde kan donduran detaylar Vicdansız amca neler yapmış neler
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler
11:04
Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay’a olay yorum: Denizi pisletiyorsun
Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay'a olay yorum: Denizi pisletiyorsun
10:55
Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul’a uzandı Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında
Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul'a uzandı! Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında
10:36
Rusya’yı felç eden yangın Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
10:35
Özgür Özel’in yeni parti kararı sonrası ilk anket Dikkat çeken rakamlar
Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dikkat çeken rakamlar
10:29
Gürsel Tekin’den çok konuşulacak sözler: Elimde haberler var, önümüzdeki günlerde...
Gürsel Tekin'den çok konuşulacak sözler: Elimde haberler var, önümüzdeki günlerde...
10:24
Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması Türk futbolunda deprem
Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması! Türk futbolunda deprem
09:57
Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev
Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 13:32:37. #7.12#
SON DAKİKA: Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.