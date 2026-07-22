Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz... - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...

22.07.2026 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı'ğınca yürütülen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında, Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter’in ifadelerine başvurulacağı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci ve sanat dünyasından 5 ismin ifadeye çağrılacağı öğrenildi.

Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: <a class='keyword-sd' href='/fatih-portakal/' title='Fatih Portakal'>Fatih Portakal</a>, <a class='keyword-sd' href='/ece-uner/' title='Ece Üner'>Ece Üner</a>, Gökhan Özoğuz...

Soruşturma kapsamında gazeteciler Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, müzisyen Gökhan Özoğuz ile sunucu Öykü Serter'in ifadelerine başvurulacağı öğrenildi. İfadelerin hangi kapsamda alınacağına ilişkin resmi açıklama henüz yapılmazken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...

"AH AHBAP VAH AHBAP"

Soruşturma başladığında sosyal medya üzerinden Özoğuz açıklama yapmıştı.

Ünlü şarkıcı, paylaşımında "Ah ahbap vah ahbap. Hep böyle mi olacak bu işler? Bir kere de şaşırsak şu memlekette. Bakalım gerçekliği dökülsün ortaya da.” ifadelerini kullanmıştı.

Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...

İŞTE AHBAP SORUŞTURMASINDA BUGÜNE KADAR YAŞANANLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...

Yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen, aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, çalışmaların devamında 9 zanlı daha yakalanmıştı.

Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından bırakılırken, adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14'ü tutuklanmış, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4'ünün tutuklanmasına, 8'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Böylece soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 18'e yükselmişti.

Soruşturma kapsamında, derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.

Ayrıca soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 zanlı gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen 10 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alınmıştı.

İfade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliği, şüphelilerden Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş ve Ersin Gökgün'ün "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklanmaları kararlaştırılmıştı.

Şüpheli Özgür Ömer Güner için adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 27'ye yükselmişti.

Fatih Portakal, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter, Feyza Altun, İstanbul, Ece Üner, Güncel, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ramadan Svs Ramadan Svs:
    SIRAYNAN TEKER TEKER ACELESI YOK 15 1 Yanıtla
  • Sabri İnce Sabri İnce:
    " Devlet yok Ahbap var " deprem bölgesine Ahbap adına kurulan 185 çadırı hizmetten sayıp diğer yapılan yardımları yok sayanlar buyurun hesap zamanı geldi. 10 0 Yanıtla
  • Timur Yılmaz Timur Yılmaz:
    işte buuu günün güzel haberi 8 1 Yanıtla
  • Ahmet Ergin Ahmet Ergin:
    Portakal mısın mandalina mı hesap vakti 8 1 Yanıtla
  • prmtayfun@gmail.com [email protected]:
    Sayin Ece üner 3375 Kitabı bitirirsiniz artık içerde fenaiı portakalla beraber 5 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi
TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek
İstanbul’da yolda yürüyen kadının ensesine vurup kaçtı İstanbul'da yolda yürüyen kadının ensesine vurup kaçtı
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı
Avrupa kadrosu bildirildi Beşiktaş’ta Trossard kararı Avrupa kadrosu bildirildi! Beşiktaş'ta Trossard kararı
Paredes işte şimdi yandı FIFA’dan soruşturma Paredes işte şimdi yandı! FIFA'dan soruşturma
Özgür Özel’in yeni parti açıklaması sonrası CHP’den ilk milletvekili istifası Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'den ilk milletvekili istifası
Umut Altaş’ın eski patronu JASAT’a anlattı Eski valiyle ilgili vahim iddia Umut Altaş'ın eski patronu JASAT'a anlattı! Eski valiyle ilgili vahim iddia
Nuri Şahin’den büyük kıyak Fenerbahçe’ye transfer yapıyor Nuri Şahin'den büyük kıyak! Fenerbahçe'ye transfer yapıyor
Görüntüler İstanbul’un yanı başından Her yeri istila ettiler Görüntüler İstanbul'un yanı başından! Her yeri istila ettiler
Ev hapsi ile tahliye edilen şarkıcı Yusuf Güney günah çıkarttı: Çok hatalar yaptım Ev hapsi ile tahliye edilen şarkıcı Yusuf Güney günah çıkarttı: Çok hatalar yaptım
Özgür Özel’in yeni parti ilanına Gürsel Tekin’den ilk yorum Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum
Lamine Yamal’ın babasının yaşını duyanlar hayretler içerisinde kalıyor Lamine Yamal'ın babasının yaşını duyanlar hayretler içerisinde kalıyor
Fransa, 15 yaş altı çocukların sanal medya erişimini yasakladı Fransa, 15 yaş altı çocukların sanal medya erişimini yasakladı
ABD’li ünlü şarkıcı D4vd, cinayetten hakim karşısına çıktı: Korkunç palanı böyle yapmış ABD'li ünlü şarkıcı D4vd, cinayetten hakim karşısına çıktı: Korkunç palanı böyle yapmış

12:57
Ankara’daki helikopter kazasından acı haber
Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
12:32
Tuncel Kurtiz’in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
12:02
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş’ın yeni parti için kararı
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı
11:34
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş’ın aylık kazancı
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı
11:21
Haluk Levent’in hesabı erişime engellendi
Haluk Levent’in hesabı erişime engellendi
11:17
3 yaşındaki Leyla’nın ölümünde kan donduran detaylar Vicdansız amca neler yapmış neler
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler
11:04
Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay’a olay yorum: Denizi pisletiyorsun
Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay'a olay yorum: Denizi pisletiyorsun
10:55
Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul’a uzandı Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında
Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul'a uzandı! Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında
10:36
Rusya’yı felç eden yangın Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
10:35
Özgür Özel’in yeni parti kararı sonrası ilk anket Dikkat çeken rakamlar
Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dikkat çeken rakamlar
10:29
Gürsel Tekin’den çok konuşulacak sözler: Elimde haberler var, önümüzdeki günlerde...
Gürsel Tekin'den çok konuşulacak sözler: Elimde haberler var, önümüzdeki günlerde...
10:24
Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması Türk futbolunda deprem
Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması! Türk futbolunda deprem
09:57
Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev
Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev
09:25
Apple’dan yeni hamle 24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor
Apple'dan yeni hamle! 24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor
08:49
Para için her yol mübah mı Tekne kaptanından yeni bir görüntü daha
Para için her yol mübah mı? Tekne kaptanından yeni bir görüntü daha
08:35
Depozito sisteminde yeni dönem 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü
Depozito sisteminde yeni dönem! 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 13:40:31. #7.13#
SON DAKİKA: Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.