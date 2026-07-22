Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi - Son Dakika
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Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi

22.07.2026 13:41
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Acun Ilıcalı'nın eşi Çağla Ilıcalı, İspanya ile Arjantin arasında oynanan Dünya Kupası finalinde sahayı göremediği için oturmasını isteyen taraftarlarla tartışma yaşadı.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda İspanya ile Arjantin'i karşı karşıya getiren dev finalin ardından günler geçmesine rağmen tribünlerde yaşanan gergin bir an ortaya çıktı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eşi Çağla Ilıcalı, maçı izlediği esnada arkasındaki taraftarlarla tartışma yaşadı.

OTUR UYARISI TARTIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntülerde, maçı Arjantin formasıyla takip eden Çağla Ilıcalı’nın ayağa kalkması nedeniyle saha görüş açısı kapanan taraftarların bu durumdan rahatsız olduğu görüldü. Kendisinden oturmasını rica eden taraftarların uyarısına tepki gösteren Ilıcalı ile çevresindekiler arasında sözlü bir atışma yaşandı. Tartışma sırasında Acun Ilıcalı’nın eşini sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

KAMERALARA ANBEAN YANSIDI

O anlar tribündeki diğer futbolseverlerin cep telefonu kameralarına yansırken, görüntüler çok sayıda yorum ve paylaşım alarak günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Acun Ilıcalı, Dünya Kupası, Arjantin, Magazin, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat Avci Murat Avci:
    doğru oturması gerekir acun sende iyi bir yer alsaydın.. 5 0 Yanıtla
  • Celal Kocatürk Celal Kocatürk:
    görgüsüzlük kültürsüzlük başka bir boyut orası Türkiye değil paranız olunca istediğiniz gibi davranamazsınız önce insan olacaksınız 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi - Son Dakika
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