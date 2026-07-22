Ankara'daki helikopter kazasından acı haber

Ankara'da R-44 tipi eğitim helikopteri, eğitim uçuşu sırasında boş araziye düştü. Kazada bir personel hayatını kaybetti, bir personel yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Sincan ilçesi Temelli Mahallesi sınırlarında meydana geldi. R-44 tipi eğitim helikopteri bilinmeyen nedenle yol kenarında boş araziye düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri 2 yaralı personele ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralılardan biri ambulans helikopterle, diğeri de kara ambulansıyla hastaneye sevk edildi. Helikopter enkazının bulunduğu alan güvenlik çemberine alındı. Ekipler, enkazda inceleme yaptı.

"TUSAŞ CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Kazaya ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Gürlek acı haberi verdi. Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara’nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan TUSAŞ’a ait helikopterde bulunan Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal’ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim.

Merhuma Yüce Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve TUSAŞ camiasına başsağlığı diliyorum. Yaralanan Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu’na acil şifalar temenni ediyorum.

"ADLİ SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR"

Kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 1 Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."