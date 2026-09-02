Müşteri götürdüğü evin duvarındaki yazıyı gören emlakçı yıkıldı - Son Dakika
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Müşteri götürdüğü evin duvarındaki yazıyı gören emlakçı yıkıldı

Müşteri götürdüğü evin duvarındaki yazıyı gören emlakçı yıkıldı
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Müşterisine ev gezdirdiği sırada duvarda "Allah'ın gazabı bu evi alanın üzerine olsun" yazısıyla karşılaşan emlakçı neye uğradığını şaşırdı. Karşılaştığı manzarayı paylaşan emlakçı, "Gördüğüm anda yıkıldım" ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul sektöründe eşine az rastlanır ilginç bir olay yaşandı. Müşterisine satılık evi gezdiren bir emlakçı, odaları dolaştığı sırada duvara yazılan notu görünce neye uğradığını şaşırdı.

"ALLAH'IN GAZABI BU EVİ ALANIN ÜZERİNE OLSUN"

Gezdirilen evin duvarında, "Allah'ın gazabı bu evi alanın üzerine olsun" notunun yer aldığı görüldü. Karşılaştığı manzarayı ve yaşadığı şaşkınlığı cep telefonu kamerasıyla kaydeden emlakçı, durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

Müşteri götürdüğü evin duvarındaki yazıyı gören emlakçı yıkıldı

GÖRDÜĞÜM ANDA YIKILDIM"

Paylaşımına "Gördüğüm anda yıkıldım" notunu düşen emlakçının videosu, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan ve izlenen içerikler arasına girdi.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müşteri götürdüğü evin duvarındaki yazıyı gören emlakçı yıkıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Muhtemelen Kiracının gazabına uğramış zaten ama kiracı tatmin olmamış demek :) 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Müşteri götürdüğü evin duvarındaki yazıyı gören emlakçı yıkıldı - Son Dakika
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